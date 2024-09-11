Западные союзники готовятся объявить о разрешении Украине бить западным оружием вглубь России, но важно знать, как это изменить ситуацию.

Украине могут разрешить использовать дальнобойное оружие западных союзников для нанесения ударов вглубь России. Это позволило бы наносить удары по российским авиабазам, складам боеприпасов и другим целям, пишет The Times.

Если ограничения перед Украиной будут убраны, России придется переместить свои самолеты дальше от фронта. По информации СМИ, одной из главных задач украинских военнослужащих является отогнать СУ-34 и СУ-35, которые используются для запуска КАБ (управляемая авиационная бомба) и ФАБ (фугасная авиабомба) по территории нашей страны. Это ограничило бы количество вылетов российской авиации.

"[Изменение политики] позволило бы нам предотвратить российские удары и создать необходимое сдерживание. Все это приближает нас к завершению войны", — заявил украинский военный изданию. Видео дня

Украине ранее были переданы британские ракеты Storm Shadow (с экспортным ограничением по дальности действия - до 250 км) и американские баллистические ракеты ATACMS (~300 км). Однако удары вглубь России до сих пор запрещены из-за опасений США относительно эскалации. По данным журналистов, ограничение могут снять после того, как Иран подтвердил передачу России баллистических ракет Fath-360.

СМИ подчеркнуло, что это политическое решение не изменит ход войны кардинально из-за недостаточного количества дальнобойных ракет. Германия до сих пор отказывается передавать ракеты Taurus Украине из-за опасений эскалации. Их произвели в количестве 600 единиц, из которых только половина находится в рабочем состоянии.

Издание отмечает, что наибольшая опасность относительно разрешения Украине бить дальнобойным оружием вглубь России заключается в возможной ответной реакции Путина и страхе, что он может использовать тактическое ядерное оружие внутри Украины, что считается красной линией для НАТО.

Разрешение Украине бить дальнобойным оружием по РФ

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что 11 сентября 2024 году Блинкен в Киеве может объявить о разрешении бить ATACMS по России. Госсекретарь США вместе с главой МИД Великобритании объявили о совместном визите в Киев, чтобы сделать важное объявление.

Кроме того, в Пентагоне раскрыли, сколько США производят ракет к HIMARS и Patriot. Ежемесячно, как оказалось, с конвейера выпускают 1167 ракет GMLRS для HIMARS (на 40% больше, чем в 2022 году).

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