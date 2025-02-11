По словам Селезнева, речь идет о попытке атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию.

Российские оккупанты пытаются создать несколько плацдармов на Харьковщине на реке Оскол, чтобы иметь бесперебойную логистику для захвата всей Донецкой области. Об этом сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Еспресо.

Он отметил, что оккупанты пытаются сформировать плацдармы на западном берегу реки Оскол, потому что работают на перспективу. При этом напомнил, что врага интересует вся территория Донецкой области и связь с Харьковщиной в данной ситуации является достаточно четкой.

По его словам, речь идет о бесперебойной логистике российского гарнизона, который в перспективе может формировать плацдарм в районе Лимана, чтобы потом атаковать Славянско-Краматорскую городскую агломерацию.

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"Потому что эта крупнейшая городская агломерация - Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка чрезвычайно мозолит глаза Путину. И для того, чтобы этот плацдарм был максимально эффективным нужна бесперебойная логистика, а без полного контроля над Купянском-Узловым это невозможно, поэтому враг хочет взять под контроль и восточный, и западный берег реки Оскол. Для того, чтобы в перспективе двинуться в сторону Купянска и Купянска-Узлового, взяв их под контроль и сформировав устойчивую и бесперебойную железнодорожную логистику", - сказал Селезнев.

По словам аналитика, Купянск-Узловой - это крупнейший узловой центр железнодорожного сообщения на востоке Харьковщины.

"Имея устойчивый плацдарм на западном берегу реки Оскол в районе Двуречное враг имеет возможность формировать определенную ударную группировку, которая может с тыла зайти к украинским подразделениям, которые обороняют Волчанск. Такой вариант я бы не стал исключать", - добавил он.

Эксперт утверждает, что на сегодня на Купянском направлении не достаточно ресурсов, чтобы сломать эти планы врага. При этом добавил, что противник пытается создать на реке Оскол еще несколько плацдармов. Он отметил, что эти вызовы очень серьезные. Селезнев подчеркнул:

"Враг формирует достаточно удобные основы для своих дальнейших действий в течение весенне-летней наступательной кампании, что свидетельствует о том, что враг, скорее всего, не ищет вариантов для окончания войны, а ищет ресурсы и средства, чтобы продолжать агрессию".

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

В конце января в Минобороны Великобритании отметили, ссылаясь на данные разведки, что российские войска постепенно расширили плацдарм в Харьковской области на западном берегу реки Оскол недалеко от Купянска.

Отмечается, что этот плацдарм был создан в конце ноября 2024 года. При этом сообщается, что с тех пор российские войска имели тактическое продвижение в этом районе.

В британской разведке информируют, что армия России сейчас сосредоточена на поселке Двуречная, а также на населенном пункте Западное, расположенном в 4 км к западу от реки Оскол.

Также отмечалось, что таким образом враг пытается оказать давление на логистический центр Купянск, который также расположен на этой реке, примерно в 12 км к югу от плацдарма.

На днях на Купянском направлении оккупанты пытались переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Силы обороны нанесли удар и уничтожили врага.

В ОСУВ "Хортица" отметили, что на Купянском направлении армия врага проводила наступательные действия в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово.

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