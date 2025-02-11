Оккупанты стали наносить больше ударов по прифронтовым и приграничным территориям Украины.

Российские захватчики во время ночных атак меняют тактику нанесения ракетных ударов.

Об этом заявил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Суспільне".

Он отметил, что этой ночью российские захватчики сначала запустили ударные дроны типа "Шахед", а затем - крылатые и баллистические ракеты.

Видео дня

Храпчинский обратил внимание, что враг активно увеличивает количество крылатых ракет, которые запускаются с тактической авиации. Речь идет о ракетах типа X-59 и Х-69.

"Большинство ракет летели в одну точку и это затрудняло работу средств противовоздушной обороны. Опять же, надо понимать, что враг, в последнее время, меняет тактику, которую мы видим. Уменьшилось стратегической авиации с использованием крылатых ракет типа Х-101, Х-555, но, при этом, да, на самом деле, враг пытается использовать остатки тех же ракет "Калибр" с кораблей, из акватории черноморского флота, и дополнительно, нагружает еще непосредственно баллистическими ракетами", - сказал Храпчинский.

Эксперт добавил, что как и в начале февраля, было использовано много ракет с баллистической траекторией, которые сложно перехватывать. Он отмечает, что Украине надо существенно увеличивать наличие таких систем ПВО как Patriot и SAMP-T.

"Опять же, как бы это ни выглядело странно, но Россия понимает, что использование стратегической авиации и ракет дальнего действия - это дорогостоящее удовольствие, и они понимают, что система противовоздушной обороны Украины существенно была улучшена за счет авиационной компоненты, потому что появление F-16 позволяет нам оперативно решать - перехватывать любые крылатые ракеты в воздушном пространстве, и поэтому, больше акцент происходит для ударов по прифронтовой и приграничной зоне, где больше уязвимые места", - подчеркнул эксперт.

В частности, по его словам, враг в этих местах тщательно пытается выискивать системы ПВО для того, чтобы нанести по ним удар.

Россия атаковала Украину ракетами и дронами - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 февраля армия РФ осуществила комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам газодобывающей промышленности в Полтавской области. Всего было зафиксировано до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: