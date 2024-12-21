То, что сейчас происходит на юге Херсонщины и на юге Запорожской области, - это составляющая стратегии наступательной операции РФ на 2024 год, говорит Селезнев.

Российские оккупационные войска будут пытаться создать несколько плацдармов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что на южном направлении находятся более 120 тысяч оккупантов под командованием генерала Теплинского в составе группировки войск "Днепр". И это большая сила.

"На самом деле то, что сейчас происходит на юге Херсонщины и на юге Запорожской области, – это составляющая стратегии наступательной операции РФ на 2024 год. Что мы должны понимать? Во-первых, 2000 штурмовиков и около 300 скоростных лодок, которые уже наготове. Для чего? Путинская армия будет пытаться любым способом форсировать реку Днепр и создать несколько плацдармов на правом берегу Херсонщины", – пояснил Селезнев.

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Эксперт считает, что противник уже осуществил разведку боем – недавно российская артиллерия обстреливала Херсон и пригород, пока вражеские ДРГ пытались пересечь Днепр. Тогда они были уничтожены Силами обороны Украины. По мнению Селезнева, "дальше будет больше".

"Недаром российские вояки, которые понимают, что шансов на выживание во время такого форсирования у них очень мало, постоянно разрушают те же скоростные лодки, чтобы любым способом избежать этого форсирования. Со всем тем генштаб РФ будет настаивать, а их военное руководство на юге Херсонщины будет заставлять российских штурмовиков участвовать в этих абсолютно бессмысленных и бесперспективных действиях. Потому что украинские дроны, в частности разведчики, минометчики и артиллеристы будут буквально контролировать каждое движение, каждый шаг российских штурмовиков. И даже если им удастся сделать высадку своего десанта, то он будет гарантированно уничтожен в течение короткого промежутка времени", – акцентировал бывший представитель Генштаба.

По словам эксперта российские оккупационные войска "зеркалят" действия украинских защитников. Он напомнил, как Силы обороны создали плацдармы на Херсонщине, в том числе вблизи Антоновского моста – тогда оккупанты ничего не могли сделать с тем очагом.

"Думаю, что таким образом россияне пытались создать некое "зеркало" уже на правом берегу Днепра. Как видим, неудачно. Я думаю, что такие попытки будут повторяться. Поэтому очевидно, что война за Херсонщину будет дальше продолжаться. Конечно, перспективы у россиян совсем плохие, шансов на какой-то успех у них мизерные. Однако это будут дополнительные хлопоты для Сил обороны Украины, которые защищают нашу Херсонщину", – констатировал Владислав Селезнев.

Война в Украине: ситуация на Херсонщине

20 декабря 2024 года российские террористы нанесли массированный удар по Херсонской области. Враг бил из артиллерии по Херсону и пригороду, а в это время российские ДРГ пытались прорваться на правый берег Днепра.

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что вражеская ДРГ выдвинулась с левобережья в направлении города, однако не достигла и середины Днепра. По его словам, враг применил аэрозольную маскировку – напустил дыма, под прикрытием которого оккупанты пытались переправиться на нескольких лодках.

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