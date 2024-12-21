Для прикрытия высадки враг применил аэрозольную маскировку.

Во время массированного огневого удара, который российская армия 20 декабря нанесла по Херсону, вражеская диверсионно-разведывательная группа выдвинулась с левобережья в направлении города, однако не достигла и середины Днепра. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, вчера утром российские оккупанты нанесли массированный артиллерийский удар по Херсону и некоторым населенным пунктам в пригороде.

"Противник начал вести огонь из реактивных систем залпового огня из крупнокалиберной артиллерии по Херсону и пригороду, по некоторым населенным пунктам на правом берегу. И во время обстрела Херсона, группа оккупантов пыталась переправиться в районе Антоновского моста", - сказал военный.

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Он добавил, что Силы обороны сработали на опережение, определенные вражеские средства оставались в местах сосредоточения и даже не "расчехлились".

"Враг не смог добраться даже до середины реки Днепр", - подчеркнул Волошин.

В то же время обстрел был очень серьезный - в областном центре есть убитые и раненые, повреждено много домов, административные здания, машины горожан и тому подобное.

Военный добавил, что враг применил аэрозольную маскировку - напустил дыма, под прикрытием которого оккупанты пытались переправиться на нескольких лодках.

Спикер обращает внимание на то, что оккупанты ежедневно осуществляют по несколько таких попыток переправиться на острова, которые под контролем Сил обороны Украины, и на правый берег Днепра. "Это попытка захватить определенный плацдарм на правом берегу, разместить огневые средства и пытаться как можно больше влиять, применить обстрелы по Херсону, населенным пунктам, которые расположены на правом берегу", - пояснил военный.

По его данным, наибольшая активность россиян наблюдается в районе островов Казацкий и Большой Потемкин.

"В островной зоне, которая имеет несколько десятков километров, они пытаются найти какую-то щель, для того, чтобы провести разведывательно-поисковые действия, чтобы захватить плацдарм... Они даже проводят тренировки, чтобы проводить подобные высадки", - говорит спикер.

Обстрел Херсона 20 декабря

Как сообщал УНИАН, утром 20 декабря Херсон и пригород подверглись мощному обстрелу со стороны армии РФ. В это время в направлении областного центра прорывались диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). По данным Херсонской областной прокуратуры, из-за массированного артиллерийского обстрела в городе погибли двое мужчин 60 и 75 лет, также более 10 гражданских получили ранения.

Повреждены гражданские объекты, среди которых частные и многоквартирные жилые дома, а также линии электросетей. Начато расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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