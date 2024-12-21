По мнению Алексея Гетьмана, это больше отвлекающий маневр.

Активизация российских войск на херсонском направлении может быть подготовкой к новому наступлению или отвлекающим маневром. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал в эфире Radio NV.

"Артиллерийские обстрелы и мероприятия ДРГ - это признаки того, что, возможно, будет попытка каких-то наступательных действий. Это признаки. Всегда все наступательные действия начинаются, по крайней мере на этой войне, с артиллерийского обстрела и захода ДРГ, но не все артиллерийские обстрелы и мероприятия ДРГ приводят к тому, что обязательно будут наступательные действия. Это может быть отвлекающий маневр, чтобы сковать наши силы. Поэтому посмотрим. Больших шансов у россиян там нет. Хотя они уверены, что им удастся это сделать", - заявил он.

По мнению эксперта, это больше отвлекающий маневр от других участков фронта, для того, чтобы сковать украинские силы. При этом Гетьман допустил, что наступление может быть на запорожском направлении, или же вероятно усиление наступления на покровском, кураховском, торецком, харьковском направлении.

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"Какими-то действиями они пытаются отвлекать [внимание], а на каких участках они действительно будут пытаться максимально продвинуться", - резюмировал эксперт.

Напомним, утром 20 декабря Херсон и пригород подверглись небывалому обстрелу со стороны армии РФ. В направлении областного центра прорывались диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

По данным Херсонской областной прокуратуры, из-за массированного артиллерийского обстрела города погибли двое мужчин, повреждены гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные жилые дома, линии электропередач.

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