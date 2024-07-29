За счет боевого радиуса истребителя в 550 километров 20 F-16 гораздо шире закроют воздушное пространство нашей страны.

Даже одна эскадрилья истребителей F-16 позволит гораздо шире закрыть воздушное пространство нашей страны. Об этом сказал эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Киев24".

"Если мы говорим об эскадрилье, то здесь уже речь идет о натовском стандарте, то есть от 18 до 22 самолетов. Потому что по советскому стандарту, по стандартам, по которым до сих пор летает Российская Федерация, эскадрилья – это 11 самолетов... Безусловно, даже одна эскадрилья F-16 существенно повлияет на возможности защиты воздушного пространства. Потому что 20 самолетов, задействованных в воздушном пространстве – это гораздо больше, чем то количество систем противовоздушной обороны, которое сейчас на вооружении у Украины. И следует заметить, что за счет боевого радиуса в 550 километров 20 истребителей гораздо шире закроют воздушное пространство. Поэтому, по моему мнению, первое, что мы увидим при появлении F-16 – это уменьшение на мониторинговых каналах информации о пролете ракет по разным регионам Украины", – прокомментировал Храпчинский.

Он обратил внимание, что эти самолеты будут оснащены ракетами АМ-120, которые могут работать на расстояние более 185 км, и это очень важно.

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"Поэтому еще не будет идти речь о попытках каких-то воздушных боев. И можно будет закрывать большинство территории Украины за счет перехвата такими типами ракет тех авиационных средств, которые будут запускать из РФ по территории Украины... F-16 можно будет использовать даже для противодействия Ту-22М3, которые будут приближаться к границам Украины для запуска ракет Х-22. За счет возможности ракет АМ-120", – подчеркнул специалист.

Кроме того, добавил он, Швеция предложила предоставить Украине самолеты Saab, которые дадут еще больше возможностей уничтожать врага.

"Saab – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Эти латки помогут работать нашим F-16 с выключенными радарами и быть незамеченными для систем противовоздушной обороны врага", – пояснил Храпчинский.

Что касается защиты украинских аэродромов, на которых будут базироваться современные военные самолеты, он отметил, что меры противодействия воздушным угрозам уже действуют. Кроме того, защита объектов еще будет усилена благодаря помощи западных партнеров.

"Следует не забывать, что РФ активно бьет по украинским аэродромам, но как видим противовоздушная оборона справляется. То, что они поражают на аэродромах – это в основном макеты, на которые враг тратит дорогостоящее оружие. Поэтому следует не забывать, что есть определенные технологии противодействия воздушным угрозам. В частности, системы противовоздушной обороны, которые тоже будут предоставлены перед получением F-16", – сказал Храпчинский.

По его словам, уже сейчас мы видим усиление по средствам противовоздушной обороны, которые будут защищать и аэродромы.

"Эти средства будут защищать от быстрых целей, то есть аэробаллистических. А уже непосредственно за счет подъема самолетов будет происходить разлет авиации и часть самолетов будет обеспечивать безопасность этого же аэродрома, другая часть – будет передислоцирована", – пояснил он.

Западные истребители для Украины: последние новости

Издание Washington Post написало, что Украине сейчас передают незначительное количество американских истребителей F-16, поэтому это не повлияет на ход вооруженного конфликта. В статье отмечается, что скорее всего, первые самолеты будут служить для усиления ПВО Украины, а не наносить удары по российским войскам и военным объектам, наступающим вблизи фронта.

Между тем украинские эксперты считают, что даже незначительное количество современных западных истребителей способно повлиять на ситуацию в противостоянии российской агрессии. В частности, по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Украине нужно не менее 128 самолетов F-16, впрочем, даже малое количество этих самолетов способно оказать заметное влияние на ход боевых действий.

Военный эксперт Евгений Дикий отмечает, что самолеты F-16, которые Украина ожидает получить уже в ближайшее время, не смогут закрыть небо над Украиной от всех воздушных целей врага. В то же время они способны нанести серьезные проблемы российской фронтовой авиации.

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