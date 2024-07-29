В июне 2022 года ВСУ получили всего 4 "Хаймарса", и это сорвало россиянам все планы.

Украине нужно не менее 128 самолетов F-16, но сначала их будут единицы. Впрочем, даже малое количество этих самолетов способно оказать заметное влияние на ход боевых действий, заявил в комментарии 24 каналу военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он напомнил, что в июне 2022 года Украина получила всего лишь 4 реактивные системы залпового огня HIMARS. И тогда тоже было немало сомнений, что такое мизерное количество окажет хотя бы какое-то влияние на ситуацию в войне.

"Однако правильное применение этих четырех HIMARS на соответствующем оперативно-тактическом уровне привело к тому, что российские оккупационные войска были вынуждены уже в октябре бежать с правого берега Херсонщины", - отметил Коваленко.

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По мнению обозревателя, F-16 не будут задействованы в масштабных операциях по непосредственному прикрытию наземных сил. Зато они могут стать противодействием для российских фронтовых бомбардировщиков Су-34. Также предоставленные самолеты будут наносить "ювелирные" удары там, "где где это будет максимально болезненно для врага", убежден аналитик.

"Там, где будут наноситься такие удары, уже не сможет полноценно функционировать российская ПВО большого радиуса действия, в частности, С-300 и С-400. Именно удары F-16, так же как в свое время HIMARS, ускорят некоторые события, условия к которым сейчас довольно успешно формируются", - объясняет Коваленко.

Украина ожидает прибытия F-16: последние новости

По информации издания The New York Times, Украина уже в ближайшее время получит первые истребители F-16. Но Россия тоже имела просто бешеную кучу времени, чтобы как следует подготовиться и для противодействия этим самолетам в воздухе, и к охоте на них на аэродромах.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже озвучил ограничения, на которые придется пойти Украине при использовании F-16. По его словам, самолетам придется оставаться "за 40 км или более" от линии фронта из-за риска уничтожения, пояснил генерал. Впрочем эта ситуация является зеркальной, ведь российские самолеты тоже стараются держаться на расстоянии от передовой.

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