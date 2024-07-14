В то же время захватчики могут попытаться продвинуться ближе или провоцировать боевые действия у границы.

Сейчас силы российских захватчиков не способны захватить такие крупные города как Киев, Чернигов, Сумы или Харьков с севера. Об этом военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман сказал в эфире информационного марафона.

В частности, у него спросили об оценке возможных угроз, которые могут идти с севера.

"Лукашенко перепугался... В нашем медийном пространстве есть очень четкие объяснения о том, что в случае нападения со стороны Беларуси, мы согласно 51 статье Устава ООН должны давать ответный удар по территории врага, который нас атакует. Лукашенко прекрасно понимает, что если мы нанесем удар по его армии - там его армии не останется", - сказал эксперт. Видео дня

Он отметил, что надо быть прагматичными.

"Если россияне планируют привлечь 100 тысяч, и есть информация, что даже больше, до конца лета - к тем, что они приобщают ежемесячно от 25 до 40 тыс через рекрутинг, то те войска надо куда-то направлять", - считает Гетьман.

Он вспомнил слова начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что "вполне возможно для того, чтобы растянуть нашу линию обороны, они попытаются начать какие-то провокационные, наступательные, локальные, любые действия на Сумщине, Черниговщине и на Киевщине".

"Мы же прекрасно понимаем, что их численно с точки зрения живой силы больше, поэтому, если они будут растягиваться вдоль линии фронта и мы будем растягиваться, когда нас меньше, то мы будем тоньше. Это же очевидно", - сказал Гетьман.

В то же время эксперт убежден, что верить или ожидать того, что оккупанты попытаются захватить Киев, Чернигов, Сумы или Харьков, не стоит.

"Те силы и средства, которые они там концентрируют - не способны численно по количеству, и потому, что у них там есть, захватить такие крупные города, как и наши северные территории. Продвинуться ближе - попытки будут, спровоцировать - будут, стянуть - будут. Поэтому можно с Будановым согласиться на все 100 процентов", - сказал Гетьман.

Вероятное наступление россиян с севера

Как сообщал УНИАН, на днях начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о риске обострения атаки России с севера. Он предупредил, что проблему игнорировать нельзя.

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной. В частности, он заявил о "ликвидации напряжения на границе с Украиной".

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