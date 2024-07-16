Больницы переполнены ранеными россиянами.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что на Харьковском направлении армия РФ не имеет успеха, но вражеские подразделения постоянно пополняются резервами и в ВСУ надеются на разрешение атаковать аэродромы противника, откуда взлетают самолеты с авиабомбами.

Как заявил он в эфире телеканала "Эспрессо", сейчас боевые действия имеют высокоинтенсивный характер. "Это означает, что противник имеет группировку, а также необходимое количество резервов для того, чтобы постоянно проводить ударные штурмовые действия. После того как Силы обороны Украины выбили россиян с занятых позиций, они пытаются контратаковать. Противник несет многочисленные потери в живой силе, а также в технике", - подчеркнул Федоренко.

По его словам, даже в пабликах россияне жалуются на то, что больницы на территории РФ переполнены их ранеными военнослужащими, но россияне пополняют потери, пользуясь резервами.

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"Несмотря на это (потери - УНИАН), за счет резервов, они эти потери пополняют. Плюс дополнительно противник использует авиацию, применяя управляемые авиабомбы разного веса. И на текущий момент им удается это делать максимально интенсивно. Но всему есть начало, и всему обязательно наступит конец, в том числе и вражеской авиации", - сказал Федоренко.

Он добавил, что украинские военные надеются, что Украина получит разрешения от западных партнеров - бить высокоточным оружием по военным объектам вглубь РФ. Тогда ВСУ смогут ударить, в частности, по аэродромам РФ, откуда и взлетают самолеты с авиабомбами.

Командир батальона "Ахиллес" также добавил, что на Харьковщине работает ряд бригад Сил обороны, которые держат отрезок, работая в полном взаимодействии и поддержке. Результат этого - противник успеха на определенном отрезке нет.

Харьковское направление

Как сообщал УНИАН, 15 июля возле города Купянск Харьковской области российские оккупанты совершили "катастрофическую атаку". По данным Forbes, противник пошел в атаку на по меньшей мере пяти гольф-карах, загруженных пехотой, вражеские транспортные средства взорвали украинские воины, "остановив атаку и, вероятно, нанеся тяжелые потери россиянам.

Говорилось, что, пытаясь заменить уничтоженную бронетехнику новой бронетехникой - или недавно построенной, или снятой с длительного хранения, Кремль оснащает все больше подразделений транспортными средствами гражданского образца, включая квадроциклы Desertcross 1000-3 китайского производства. Также - китайскими и белорусскими мотоциклами для бездорожья.

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