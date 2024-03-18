"Шахед" таким образом может передавать информацию, где его сбили, оператор может следить за этим.

Российские оккупанты начали совершенствовать "шахеды", устанавливая на них камеры и модемы. Об этом рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Киев24.

"Враг развивает "шахеды", расширяет их производство. Установка камеры таким образом, как они это сделали, скорее всего, имеет две цели. Во-первых, это слежение за тем, что происходит непосредственно с самим дроном. Важный аспект в том, что "шахед" не имеет стандартного канала связи, станции управления не имеет. То есть он отправляется в одну сторону. Устанавливая камеру и модем. Причем, это эксперимент как раз с 4G-модемом и картой украинского мобильного оператора вылился в такие вещи. То есть они протестировали, что это работает. Как минимум, на одном дроне была замечена камера", - сказал он.

По его словам, таким образом усовершенствованный "шахед" может передавать информацию, где его сбили, оператор может следить за этим, видеть что происходит.

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"Относительно ориентации, учитывая то, что они запускаются в ночное время, то есть определенные вопросы относительно этого. Но в любом аспекте это также один из вариантов как и просто контроль и что происходит непосредственно с дроном. Враг развивает свои виды вооружения, и делает это довольно давно", - сказал Катков.

Он также отметил, что подобная модернизация "шахедов" возможна как на производстве, так и в кустарных условиях.

"Возможны оба варианта. Известны черные "шахеды": то часть из них идет с завода черными, а часть красят из баллончика где-то в прифронтовой зоне. Относительно этой камеры, то она установлена не на промышленном уровне, она просто, очевидно, была прикручена саморезами. Но такие эксперименты могут быть реализованы с помощью саморезов и изоленты", - рассказал Катков.

Использование "шахедов" против Украины

Украинские военные обнаружили обломки беспилотника Shahed-136, который россияне дооснастили видеокамерой и средствами связи. Отмечалось, что изображение с видеокамеры по WiFi передается на 4G/WiFi модем, откуда с помощью сети 3G/4G попадает в сеть интернет. С помощью трансляции в Telegram противник в режиме реального времени видит применение ЗРК по БпЛА, а также имеет подтверждение поражения или непоражения определенного объекта.

Скорее всего, речь идет о кустарной модификации беспилотника. В пользу этого говорит низкое качество выполненной работы: в частности, использование саморезов и клейкой ленты.

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