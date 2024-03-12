Уничтожено восемь дронов и ракета, которую агрессор направил в Одесскую область.

Ночью российская армия атаковала южные регионы Украины, запустив ударные дроны и ракету.

Как сообщили Силы обороны юга Украины, ночью россияне вновь атаковали южные регионы дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. "Во время этой атаки враг совершил еще и пуск ракеты Х-59 с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Подразделениями ПВО цель уничтожена над морем", - рассказали в ВСУ.

Говорится, что в течение 2,5 часов подразделения ПВО отражали дроновую атаку. Восемь целей были уничтожены: две - на Херсонщине, четыре - в небе над Николаевщиной, еще две - вышли из операционной зоны Сил обороны юга в направлении Днепропетровщины, где тоже были уничтожены.

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К счастью, украинскими защитниками попаданий не допущено.

Удары по югу

Российские захватчики в ночь на 10 марта, запустили по украинской территории 39 дронов-камикадзе типа Shahed и ударили по нашей земле четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. По данным Сил обороны юга Украины, враг вновь атаковал южные регионы Украины дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, запустив их по традиционным маршрутам со сложными маневрами. В операционной зоне Сил обороны юга подразделения ПВО в интенсивном режиме более 4,5 часов отражали массированную атаку дронов, которые заходили и из акватории моря, и с временно оккупированной части Херсонщины. Два десятка БПЛА были уничтожены, из них 11 - в Одесской области, 6 - на Николаевщине, 2 - на Херсонщине и еще один - на Днепропетровщине.

Российская армия коварно направляла ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что затрудняло работу сил ПВО. В результате попадания одного из дронов на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание. Также произошло попадание на открытой территории Николаевской области - дрон-камикадзе повредил ЛЭП.

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