Возможно, с помощью такого "Шахеда" россияне пытались обнаружить места пуска украинских зенитных ракет.

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Украинские военные обнаружили обломки беспилотника Shahed-136, который россияне дооснастили видеокамерой и средствами связи. Об этом сообщает телеграм-канал "Полковник ГШ".

"Изображение с видеокамеры по WiFi передается на 4G/WiFi модем, откуда с помощью сети 3G/4G попадает в сеть интернет. С помощью трансляции в Telegram противник в режиме реального времени видит применение ЗРК по БпЛА, а также имеет подтверждение поражения или непоражения определенного объекта", - говорится в сообщении.

Скорее всего, речь идет о кустарной модификации беспилотника. В пользу этого говорит низкое качество выполненной работы: в частности, использование саморезов и клейкой ленты.

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Применение россиянами модифицированных шахедов - детали

Ранее россияне уже применяли "Шахеды" с кустарными модификациями. Так, в прошлом году сообщалось, что на некоторые из этих БПЛА устанавливают 4G-модемы с сим-картами украинских операторов.

Эксперты предупреждают, что недооценивать кустарные методы не следует. Во-первых, это все равно повышает эффективность БПЛА при отсутствии соответствующего противодействия. Во-вторых, если опыт будет для россиян приемлемым, они могут начать штатно применять похожие средства.

Россия наращивает производство "шахедов"

Недавно россияне выложили фотографии и видео сборки "шахедов". На основе их анализа эксперты пришли к выводу, что рабочее пространство позволяет одновременно собирать до полусотни таких БПЛА. В целом на кадрах можно видеть примерно 100 корпусов.

В то же время, некоторые аналитики предполагают, что на представленных фото могут быть не рабочие образцы, а только корпуса. Они проводят аналогию с Потемкинскими деревнями и призывают не делать далеко идущих выводов.

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