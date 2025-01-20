Вражеским ударом были разрушены три жилых дома, еще более 15 - повреждены.

Российские оккупанты сбросили три управляемые авиационные бомбы на Золочев Харьковской области, в результате чего пострадали два человека, среди них - ребенок.

Как отмечается в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры, по данным следствия, около 23:05 19 января вооруженные силы России нанесли три авиационных удара по с. Золочев Богодуховского района.

В результате удара были разрушены три жилых дома, еще более 15 - повреждены. Также были повреждены хозяйственные помещения, три магазина, два авто и линии электросети.

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"Получила ранения 14-летняя девушка. Ребенка доставили в больницу. 87-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

Так, под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области было начато досудебные расследования по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Взрывыв Киеве - Россия атаковала город ракетами

Как сообщал УНИАН, утром 18 января российские оккупанты ударили по Киеву баллистикой. В Шевченковском районе столицы в результате вражеской атаки погибли три человека: двое мужчин 43-х и 25-ти лет, и 41-летняя женщина. Еще три человека пострадали.

В результате вражеской атаки было частично разрушено производственное здание, заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, магазин и 10 автомобилей. Кроме того, были повреждены вход и выход станции метро "Лукьяновская".

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