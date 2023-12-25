По словам Селезнева, серьезных перебросок оккупационных войск с Бахмутского направления на другие участки фронта не будет.

В последнее время оккупанты активизировались в районе Бахмута – южнее и западнее от города. Военный обозреватель, полковник запаса и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев предполагает, что россияне будут наступать на Часов Яр Донецкой области.

"Многие эксперты называют ситуацию на этом участке фронта как начало оборонительной операции Часов Яра. Поэтому очевидно, что противник вряд ли решится перебрасывать большое количество ресурсов, сосредоточенных на Бахмутском направлении, на иные участки фронта, ведь ему так же важно продвигаться в направлении городской агломерации Славянска и Краматорска", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

В этой связи масштабных перемещений российской армии на другие участки фронта в ближайшее время не будет. Кроме того, Селезнев прогнозирует достаточно интенсивные боевые действия.

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"Что касается интенсивности боевых действий, то, скорее всего, мы в среднесрочной перспективе будем наблюдать достаточно интенсивные боевые действия российской армии, которая при поддержке своей артиллерии, и в некоторой степени авиации, будет пытаться продвигаться вперед в направлении на Часов Яр", – констатировал он.

Война в Украине: прогнозы экспертов

На Авдеевском направлении есть незначительное продвижение врага, но взять в кольцо город они не могут. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, удержание города Силами обороны Украины напрямую зависит от ресурсных возможностей.

В то же время бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко говорит, что анонса о прибытии в Украину истребителей F-16 не будет. Первыми их появление прочувствуют на себе оккупанты, а общественности станет известно о получении самолетов уже после их успешной боевой работы по противнику.

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