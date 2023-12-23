Дату передачи авиации анонсировать заранее никто не будет.

Об предоставление Украине западных истребителей F-16 станет известно после их успешной боевой работы по российским оккупантам. Именно они первыми почувствуют появление в украинском небе новой боевой авиации.

Как передает "Эспрессо", такое мнение высказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, который напомнил о заявлении спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, что анонсирования передачи Украине F-16 не будет.

"Информационная стратегия уже выработана, и в этом есть свой смысл. Вообще история с истребителями F-16 должна стать неожиданностью для врага. Россияне первые должны почувствовать появление F-16 в украинском небе. Ведь применение такого оружия приведет к серьезным потерям оккупационных войск", — пояснил Романенко.

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По его мнению, когда западные истребители начнут выполнять боевые задачи, тогда уже можно будет говорить и об их приблизительном количестве, и об оснащении. В связи с этим всю информацию о предоставлении западной авиации нужно воспринимать "как практические шаги".

Предоставление Украине F-16

Как сообщал УНИАН, 22 декабря президент Владимир Зеленский объявил, что Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 многоцелевых истребителей F-16.

По оценке аналитиков ISW, первая партия американских истребителей F-16 может прибыть в Украину от западных партнеров примерно в течение недели, то есть еще до конца 2023 года.

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