Удержание города под контролем ВСУ напрямую зависит от ресурсных возможностей наших Сил обороны.

На Авдеевском направлении есть незначительное продвижение врага, но взять в кольцо город они не могут.

"Связано это с тем, что горловина, через которую проходит так называемая дорога жизни, постоянно удлиняется. Противник не способен продвинуться вперед для того, чтобы с юга и севера сомкнуть кольцо оперативного полуокружения, но умудряется продвигаться вперед, увеличивая таким образом горловину", – сообщил в эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт Владислав Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что удержание города под контролем ВСУ напрямую зависит от ресурсных возможностей наших Сил обороны.

Видео дня

"Уже сейчас чувствуется недостаток боеприпасов, но пока это решается за счет внутреннего перераспределения боеприпасов. Их перебрасывают с тех участков фронта, где более-менее тихо, спокойно. К тому же, мы можем использовать иные силы и средства для того, чтобы отбивать вражеские атаки. Отправляются эти боеприпасы туда, где сейчас наиболее горячо", — сказал Селезнев.

Как и ранее, по его словам, противник пытается трансформировать свое численное преимущество в какие-либо территориальные приобретения, но у него из этого мало что выходит.

"Незначительное продвижение российской армии есть. К примеру, населенный пункт Степовое, который еще недавно был под контролем украинской армии, уже перешел в так называемую серую зону. Противник не способен зафиксировать свои рубежи и позиции, но всякий раз пытается атаковать от железнодорожной линии, которая ведет в сторону Авдеевского коксохима, в направлении Степового", – отметил эксперт.

Оборона Авдеевки - последние новости

По данным Генштаба, ВСУ за минувшие сутки отразили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона рассказал, что город меняется не по дням, а по часам, а общая ситуация на этом направлении очень непростая. Захватчики пытаются компенсировать свои неудачи на поле боя количеством обстрелов по позициям наших воинов, а также территории общины.

Вас также могут заинтересовать новости: