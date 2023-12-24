Противник хочет захватить времен овраг, чтобы потом наступать на Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск.

Оккупанты пытаются наступать под Бахмутом. Их цель - выход на Часов Яр с последующим продвижением на более крупные населенные пункты. О ситуации на этом направлении рассказал командир батальонно-тактической группы 4 БРОП НГУ Сергей Сидорин.

В частности, он рассказал, что враг на Бахмутском направлении сосредоточил свои усилия на подступах к Клещиевке, Богдановке и в направлении Ивановского с перспективой в дальнейшем выйти на населенный пункт Часов Яр.

Он отметил, что Богдановка для оккупантов важна, потому что там есть ключевые высоты и это ближайший населенный пункт к Часовому Яру.

"Противник будет пытаться захватить населенный пункт Часов Яр, что позволит ему в дальнейшем выбрать направление наступления на такие населенные пункты как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск".

Он отметил, что в таком случае для оккупантов откроется гораздо больше возможностей, поскольку там гораздо меньше населенных пунктов, и в основном поля.

"А Клещеевка, Андреевка - это им как препятствие, которое нависает с юга Бахмута и в случае успеха может перерезать им логистический путь", - добавил военный.

Относительно общей ситуации на Бахмутском направлении Сидорин рассказал, что противник на протяжении недели не оставлял намерений проведения наступательных действий

"Во время штурмовых действий противник активно использует предупредительный огонь артиллерии, использует средства корректировки типа БПЛА использует fpv-дроны, а также в промежутках когда есть нормальные погодные условия для полетов противник активно применяет авиацию не только по населенным пунктам, но и непосредственно по переднему краю", - рассказал он.

Он добавил, что враг использует как правило тактику малых групп без поддержки бронетехники до десяти человек, которые пытаются скрытно подойти, используя складки местности, к позициям Сил обороны.

"Но в связи с ухудшением погодных условий перемещение у них происходит значительно медленнее, чем они себе планируют. И это дает нам возможность своевременно их обнаружить и нанести огневое поражение еще на подходе к нашим позициям как правило без вступления в стрелковый бой".

Он также рассказал, что противник за счет превосходства в своей артиллерии иногда может заходить на некоторые позиции Сил обороны, но украинские защитники не дают им подтянуть резервы и стараются их выбить, "активно пополняя обменный фонд пленными".

Ситуация на Бахмутском направлении-что известно

Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что линия фронта на Бахмутском направлении сейчас активна, но оккупационные войска не имеют там особых успехов.

За минувшие сутки на Бахмутском направлении Вооруженные Силы Украины отбили 11 атак захватчиков возле населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

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