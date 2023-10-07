Среди необходимого он называет большое количество ракет Taurus и MGM-140 ATACMS и авиацию.

Для перелома ситуации в пользу Украины на Южном плацдарме требуется большое количество ракет Taurus и MGM-140 ATACMS и авиация.

Об этом сказал военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона. Он отметил, что даже передача Германией ракет Taurus не сможет существенно повлиять на ход боевых действий. "Taurus это не что иное, как аналог Storm Shadow. И немцы декларируют, что у них всего около 150 таких ракет. Если передадут треть – 50 ракет, что это будет колоссальный успех", - отметил он. По его словам, поступление таких ракет позволило бы уничтожить большие цели врага, в частности, склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов, большие колонны на марше или точно проверенные пункты управления. По его словам, на сегодняшней третьей стадии индустриальной войны это очень важно, потому что сейчас самое главное - это "перемалывание" ресурсов противника. По его словам, также эти ракеты дали бы возможность уничтожать ресурсы врага на дальних расстояниях.

"Однако, по настоящему течение войны изменит большое количество ракет MGM-140 ATACMS. Подчеркиваю большое количество, а не несколько десятков или несколько сотен, а желательно добрая тысяча. У американцев на складах 4 тыс. этого оружия. Мы понимаем, что они могут это передать, потому что для них не так важно это оружие, потому что речь идет о резервных запасах армии США", - сказал Черник.

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Эксперт отметил важность для Украины получить авиацию с большой номенклатурой "тяжелых бомб и дальнобойных ракет". "В совокупности, если бы все это появилось в большом количестве, то переломить тот же Южный плацдарм было бы вопросом нескольких недель", - отметил Черник.

Вооружение для Украины

Администрация президента США Джо Байдена планирует 11 октября объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Ожидаемая стоимость нового пакета составит около $200 миллионов долларов и может включать боеприпасы и бронетехнику, которые были в последних пакетах помощи.

Что касается передачи Украине крылатых ракет Taurus, как писал The New York Times, то на правительство Олафа Шольца усиливается давление по поводу их передачи. Важным моментом здесь может стать решение США передать Украине свои ракеты ATACMS. Пока нет никаких заявлений о том, что США посылает свои тактические ракетные системы дальнего радиуса действия ATACMS, чтобы дать Украине толчок в контрнаступлении против российских войск. но европейские чиновники и эксперты по безопасности говорят, что вскоре ожидают такого заявления от США, что повысит ставки для канцлера Олафа Шольца по предоставлению Германии ракет Taurus.

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