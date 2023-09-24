Украина впервые запросила ракеты Taurus более четырех месяцев назад.

Для того, чтобы научиться запускать крылатые ракеты Taurus, украинским военным может потребоваться около трех месяцев, считает их производитель - компания MBDA в Шробенхаузене, пишет Bild.

Отмечается. что правительство Германии уже несколько месяцев обсуждает возможность поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты. При этом остро стоит вопрос о том, что если Украине поставят ракеты в ближайшее время, то проблемой станет длительный срок обучения.

Оборонный эксперт партии СвДП Маркус Фабер напомнил, что Украина впервые запросила ракеты Taurus более четырех месяцев назад, и как раз это время можно было использовать для обучения.

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"Все аргументы ведомства канцлера за задержку (поставок Taurus - УНИАН) теперь недействительны. Разум подсказывает, что Taurus должны быть поставлены немедленно. То, как крылатые ракеты важны для Украины, мы увидели недавно после атаки на штаб российского Черноморского флота", - отметил он.

Крылатые ракеты Taurus для Украины - что сообщалось

Напомним, ранее The Wall Street Journal писал, что возможная передача Украине американских дальнобойных ракет ATACMS может подтолкнуть Германию к предоставлению ВСУ крылатых ракет Taurus.

Сообщалось, что Берлин предпочитает "двигаться вместе с Вашингтоном" в поставках новых типов вооружений Украине для обороны.

По мнению эксперта Коваленко, именно так и произойдет - всли западные партнеры передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS, то ВСУ получат и ракеты Taurus.

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