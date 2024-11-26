В то же время есть факторы, которые могут испортить планы оккупантов, считает Жирохов.

Российские захватчики готовятся к активизации наступательных действий на Запорожском направлении, заявил в эфире "Radio NV" военный эксперт Михаил Жирохов.

"Сейчас они улучшают свое тактическое положение. Некоторое продвижение все же есть на Запорожском направлении. Но в стратегическом плане сейчас поставлена стратегическая задача по Курщине. Поэтому есть определенные моменты, что россияне перебросили с Запорожского направления часть войск, которые готовились для наступления, на Курское направление. И если им удастся там реализовать свои планы, то очевидно, что следующей горячей точкой станет именно Запорожское направление", - сказал Жирохов.

В то же время он добавил, что сейчас есть много факторов, которые могут помешать оккупантам реализовать свои планы по наступлению в сторону Запорожья.

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"Прежде всего - изменение политической ситуации. Никто не знает, как поведет себя Трамп. Он не системный политик. А во-вторых, неизвестно, какая будет зима, какие будут условия для наступления. Для Запорожья, для тепловых районов это очень важно. И еще несколько факторов - очевидно, что Сырский прекрасно понимает это и готовит контрмеры. И эти контрмеры могут быть достаточно эффективными", - добавил Жирохов.

Ситуация на Запорожском направлении: что надо знать

Накануне журналисты The Economist сообщили, что российские захватчики готовят наступление на город Запорожье. Со ссылкой на украинского представителя, издание отмечает, что для этого РФ подготовила около 130 тысяч военнослужащих.

Эту информацию прокомментировали в ВСУ. По словам руководителя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, россияне могут использовать свои силы для захвата нескольких сел. Однако организовать полноценное наступление на Запорожье оккупантам не удастся.

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