Перехваты свидетельствуют о том, что оккупационные войска ждут ухудшения погоды.

Военный 109 батальона ВСУ, главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов прогнозирует тяжелые времена для Покровска.

"Тенденции в целом нет, я имею в виду, тенденция - это что-то понимается новое и такое направление. Враг как вел себя, так он себя и ведет, применяя все, пытаясь продвинуться, используя малые группы. Я в подразделении дронов, мы уничтожаем преимущественно технику и в принципе сейчас для подразделений дроновых некую угрозу и непонятную цель представляет собой пехота. Потому что как попасть в технику мы знаем, как пролететь вражеский РЭБ мы знаем, у нас есть определенные секреты, а вот что сделать с пехотой, которая передвигается", - рассказывает он в эфире "Эспрессо".

Как отмечает военный, перехваты свидетельствуют о том, что оккупационные войска ждут ухудшения погоды, которая усложнит работу операторам БПЛА - фиксацию врага с воздуха и его дальнейшее поражение.

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"Кстати, сейчас по перехватам противник ждет плохой погоды: дождя, тумана, ветра - этого всего, когда плохо работают наши дроны, БПЛА. И таким образом они больше применяют пехоту и это многообразие россиян от 4 до 8 в одной группе, которые быстро передвигаются в 4 утра, в плохую погоду - вот с этим пока нет панацеи, что делать. Отрабатывают различные типы дронов, которые нацелены больше на пехоту, которые могут зависать, которые работают с разным шумом, в которых осколочный боеприпас, а не фугасный, или кумулятивный, как вот, например, на танки летели. А вот на пехоту надо применять осколочные", - пояснил Фирсов.

Он добавил, что россияне сконцентрировали все силы в Курахово. Ближе к Новому году ожидаются самые сложные времена для Покровска.

"Мы пытаемся нащупать этот формат и пытаемся срывать атаки противника. На нашем направлении, мы больше на Торецком направлении, относительно спокойнее, я не могу сказать спокойно - неспокойно. На нашем участке спокойнее чем, например, на Курахово, потому что в Курахово враг сейчас сконцентрировал все силы, чтобы выровнять линию, ближе к Покровску и уже переключаться к наступлению на Покровск, поэтому ближе к Новому году будут самые сложные времена непосредственно для города Покровск", - подытожил военный.

Война в Украине - ситуация в район Покровска

Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед в Донецкой области и захватили ряд населенных пунктов. В конце октября сообщалось, что враги находились в 6,7 км от одной из окраин Покровска.

Командир взвода 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов на днях заявил, что российские оккупанты очень близко подошли к городу Покровск (Донецкая область).

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