В Московский области россияне производят дроны и ракеты, говорит Храпчинский.

В Московский области Российской Федерации размещено много производственных мощностей, которые надо уничтожать для уменьшения потенциала врага вести войны против Украины. Об этом в эфире Radio NV сообщил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

По его словам, в Московский области находится много предприятий, которые производят оружие - ракеты, беспилотники и тому подобное.

"Поэтому, в принципе, рассматривать [для атак - УНИАН] тот самый аэродром Жуковского, который находится в направлении Раменского - это на самом деле потенциально правильно, потому что, Россия активно использует некоторые гражданские аэропорты для сбора тех же самых беспилотников, возможно неустановленного типа", - сказал Храпчинский.

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Он добавил, что именно в эти аэропорты прилетают грузовые самолеты из Ирана.

"Московская область имеет большое количество производственных мощностей именно беспилотных систем и ракет. Поэтому, надо говорить о том, что там большое количество целей, которые надо обезвреживать", - сказал Храпчинский.

Он отметил, что произошла не первая попытка ударить по производственным объектам РФ.

По его словам, поскольку жители Москвы не чувствуют войну, поэтому такими атаками надо показывать, что война уже идет на территории РФ. Храпчинский сказал:

"Лучше всего бить по производственным мощностям, потому что, на самом деле, хорошо, когда мы уничтожаем военные склады. Это влияет на потенциал стратегического ведения войны в следующем году. Но, тем не менее, Россия может и дальше производить оружие и может выпускать самолеты".

Он добавил, что Украине надо маштабировать производство тех средств, которыми можно поражать российские цели.

Атака на Московскую область 10 ноября

Как сообщал УНИАН, 10 ноября утром в Подмосковье заметили много дронов. Россияне заявили об атаке десятков БПЛА на Москву и уничтожении более 30 дронов. В связи с атакой дронов была прекращена работа трех аэропортов - "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский".

Российские СМИ сообщили, что в Раменском загорелись квартиры в районе 11-12-го этажей.

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