Атака началась около 2 ночи и продолжалась до утра.

Сегодня Москву массированно атаковали беспилотники, сообщается, что прекратили работу три аэропорта - "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский".

Первый дрон сбили в городском округе Люберцы в 2:20. Затем беспилотники сбили в подмосковном Жуковском — со слов местных, сначала они слышали минимум шесть взрывов.

Губернатор Московской области Воробьев в 05:23 сообщил, что российская ПВО сбила 14 БПЛА в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Впоследствии росСМИ сообщили, что пострадали многоэтажки в Раменском - загорелись квартиры в районе 11-12-го этажей. Сначала сообщали о гибели 9-летнего ребенка, но впоследствии эта информация не подтвердилась.

В результате атаки в одной из многоэтажек повреждено минимум 20 квартир. Сообщают о трех пострадавших в результате атаки по многоэтажкам, у всех осколочные ранения.

Также сообщается о падении БПЛА в районе аэропорта Жуковский. Кроме того, БПЛА упал рядом с частным жилым домом в деревне Прудки Раменского района Московской области. Со слов очевидцев, он рухнул в лес за постройкой. Никто не пострадал.

Как пишет Mash, для атаки по Подмосковью использовались дроны самолётного типа "Лютый".

Атаки БПЛА по РФ - последние новости

В ночь на 1 сентября в РФ залетели полторы сотни дронов: были атакованы две ГРЭС и НПЗ в Московской области. Сообщалось о пожарах "5-го номера сложности".

Мэр столицы РФ Сергей Собянин отметил, что целью стал Московский нефтеперерабатывающий завод, возле которого сбили один из БПЛА.

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