Россияне заявляют об уничтожении более 30 БПЛА.

Этим утром в Подмосковье заметили много дронов. Россияне заявляют об атаке десятков БПЛА на Москву.

Мэр российской столицы Сергей Собянин написал в Telegram, что около 8 часов в Раменском городском округе сбили два беспилотника, которые летели на Москву. Позже он заявил об уничтожении еще 10 дронов и работе ПВО в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Сами же россияне в сети публиковали кадры с пролетами дронов, хотя их чиновники утверждали, что пострадавших и разрушений якобы нет.

Как добавляет ASTRA, по состоянию на 9 утра количество БПЛА, которые летели на Москву, возросло до 32. В некоторых населенных пунктах вспыхнули дома.

Атаки на РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины впервые атаковало российскую флотилию в Каспийском море.

На днях дроны Главного управления разведки Министерства обороны долетели до российского Саратова и попали в местный нефтеперерабатывающий завод.

В сети появились кадры последствий атаки беспилотника по полигону российских оккупационных войск в Ростовской области.

Как ожидается, ракетные ресурсы украинского производства будут все больше масштабироваться, что будет способствовать поражению военных целей на территории Российской Федерации.

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