По его словам, в этом случае психологическим средством воздействия выступает заявление вражеских пропагандистов о том, что, мол, стратегической авиации РФ приказали "выдохнуть".

Военный эксперт Иван Киричевский заявил, что интенсивность полетов стратегической авиации РФ может свидетельствовать о боевой подготовке новых экипажей бомбардировщиков.

"Относительно российской стратегической авиации и различных хитростей Z-блогеров и пропагандистов РФ, то скажу, что у россиян есть концепция, в рамках которой ракетные обстрелы не должны быть только для запуска ракет и поражения целей. Это у них называется "операция по истощению потенциала", где не только действуют кинетические средства воздействия, то есть ракетные удары, но также и психологические средства воздействия", - сказал он в эфире Еспресо.

По его словам, в этом случае психологическим средством воздействия выступает заявление вражеских пропагандистов о том, что, мол, стратегической авиации РФ приказали "выдохнуть".

Видео дня

Он утверждает, что судя по количеству официальных сообщений минобороны РФ, насколько сейчас интенсивно летает их стратегическая авиация, то никто никому "выдыхать" не приказывал. Эксперт добавил:

"Как раз наоборот, возможно, идет боевая подготовка новых экипажей стратегических бомбардировщиков к выполнению задач по назначению. Поэтому не надо каких-либо лишних информационных поводов, чтобы понять, что россияне, к сожалению, всегда готовы и планируют нанесение ударов по территории Украины с использованием стратегической авиации. Другой вопрос - когда на это им надежное политическая команда".

Информация о приказе "выдохнуть и расслабиться" для стратегической авиации РФ

Один из российских "военкоров" заявил, что оккупанты якобы больше не будут массированно бить по Украине ракетами, однако эти атаки могут возобновить, чтобы заставить ее пойти на переговоры.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупредил, что заявления российских пропагандистов о якобы решении Кремля больше не осуществлять массированных ракетных обстрелов Украины, не стоят внимания и доверия.

Вас также могут заинтересовать новости: