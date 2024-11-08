Пропагандисты сделали информационный вброс о том, что ракетных ударов якобы больше не будет.

Российские захватчики не отказались от массированных ракетных обстрелов Украины, они продолжают накапливать ракеты.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram. Его руководитель Андрей Коваленко предупреждает, что заявления российских пропагандистов о якобы решении Кремля больше не осуществлять массированных ракетных обстрелов Украины, не стоят внимания и доверия:

"В этих сообщениях пропагандистов заложен ультиматум. Враг накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Количество уже позволяет осуществить обстрел, также готова и сама авиация. Соответственно, важно быть готовыми к этому".

Военный эксперт Иван Ступак также призывает не верить публичным заявлениям российских пропагандистов. В эфире Радио NV он назвал эти сообщения "вбросами".

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"Посмотрите, пожалуйста, на количество обстрелов "шахедами" за прошлый месяц. Две тысячи беспилотников запущено по территории Украины... КАБы прилетают по Харькову, Сумах, Запорожью. Страдает Одесса. Говорить, что россияне остановились - конечно нет. Какая цель у этого всего, пока что, трудно сказать. Но думаю, что со временем станет понятно", - сказал Ступак.

Массированные обстрелы Украины

Напомним, один из российских "военкоров" заявил, что оккупанты якобы больше не будут массированно бить по Украине ракетами, однако эти атаки могут возобновить, чтобы заставить ее пойти на переговоры.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты уже предупреждали, что Россия накапливает ракеты для нового массового удара. Максимальный ракетный залп может составлять 120-150 ракет.

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