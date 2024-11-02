По убеждению Киричевского, массовость производства дронов в России не предусматривает технологического усовершенствования.

Военный эксперт Иван Киричевский заявил, что для россиян главной проблемой является увеличение объемов производства БпЛА, а не их технологическое совершенствование.

"То, что у россиян есть термобарические боеприпасы для БпЛА Shahed, было известно еще в начале этого года. Просто почему-то этот факт только сейчас появился в публичном пространстве. Это стало известно только после того, как наши дроноводы осмыслили эту новацию на российских дронах, потом обкатали свои термобарические боеприпасы с БпЛА на российских нефтеперерабатывающих заводах. И, как видим, очень хорошо испытали", - рассказал он в эфире Еспресо.

По его убеждению, массовость производства дронов в России не предусматривает технологического усовершенствования.

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"Россияне сейчас сосредотачиваются на масштабах производства дронов. А массовость изготовления предполагает технологическую простоту. Приписывать российским дронам какие-то невероятные характеристики не нужно, это в них не предусматривается", - пояснил аналитик.

Он считает, что дрон, который стоит несколько сотен долларов нельзя сделать супер технологичным. Он добавил:

"Проблема в том, что этих "шахедов" и "гербер" слишком много. Только 7000 БпЛА Shahed было выпущено по Украине за неполный 2024 год. Поэтому для них главная проблема заключается в увеличении объемов производства, а не технологичность БпЛА".

Война в Украине - как РФ модернизирует дроны

Российские оккупанты начали использовать для ударов по Украине беспилотники "Шахед-136" с термобарическими боеголовками. Как сообщал Институт изучения войны, к этому выводу пришел Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, который исследовал обломки беспилотников, которыми россияне били по украинцам с 26 по 29 октября.

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