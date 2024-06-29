Поражение Центра космического слежения и связи россиян произошло еще 23 июня.

Недавно Силы обороны Украины уничтожили во временно оккупированном Крыму российский Центр космического слежения и связи. Именно он помогал врагу наводить ракеты.

"Есть вероятность, что у россиян будут, как минимум, проблемы с выполнением некоторых задач", – заметил в эфире "24 канала" военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Отмечается, что 29 июня в оккупированном Крыму снова было неспокойно. Громко было, в частности в Балаклаве, на мысе Тарханкут, в Сакском районе, а также в Севастополе. Российские захватчики заявляли о работе ПВО. В то же время украинские Силы обороны официально о поражении каких-то объектов на полуострове не сообщали.

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Удары по Крыму: уничтожение Центра космического слежения и связи

23 июня в оккупированном Крыму произошел "хлопок". Сообщалось о поражении Центра космического слежения и связи россиян.

В СМИ публиковали спутниковые снимки центра после атаки. Отмечалось, что там находились системы спутникового наблюдения и сбора информации "Лиана", в которую входят спутники "Лотос" и "Пион-НКС".

На днях в Министерстве обороны Украины подтвердили уничтожение Центра космического слежения и связи оккупантов в Крыму, который является важной военной составляющей в системе спутниковой связи и навигации для россиян.

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