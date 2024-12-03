В конце ноября русские на лодках переправились через реку Оскол, но не долго там задержались.

Украинские защитники выбили противника с плацдарма на правом берегу реки Оскол в районе села Новомлинск Харьковской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Харьковщине, в районе села Новомлинск, Купянского района, противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, враг даже переправился через водную преграду", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что украинские защитники, при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА, выбили противника с плацдарма.

В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлинска от сил противника.

"В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН 25 ноября, российские захватнические войска десантировались на лодках через реку Оскол южнее поселка Новомлинск.

Аналитики украинского проекта DeepState назвали эту операцию неожиданной. По их данным, оккупанты переплыли из Двуречного и закрепились на западном берегу. При этом отмечали, что операцию провели не ради медийного эффекта, поскольку им удалось занять позиции одной из украинских бригад.

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