Великая Новоселка была мощным укрепрайоном ВСУ с 2014 года, говорит Павел Нарожный.

Украине было сложно удерживать Великую Новисилку после того, как враг прижал фланги и начал угрожать линиям снабжения. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

"Почему важна Великая Новоселка - это мощный укрепрайон, который держался с 2014 года. Он не был в оккупации, о него несколько раз волны врага. Контрактовали, на 5-7 километров отбрасывали врага. И самое важное, что Великая Новоселка находится на стыке трех областей - Днепропетровской, Запорожской и Донецкой. Здесь она имеет психологический фактор. То есть если мы отойдем, то это будет означать, что враг приблизился или даже зашел в Днепропетровскую область. Конечно, это не будет иметь никакого стратегического значения. Но психологическое значение имеет огромное", - сказал Нарожный.

Эксперт добавил, что после захвата этого населенного пункта враг вряд ли попытается продвинуться дальше. Зато оккупанты могут перебросить свои подразделения на другие направления.

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"Если мы отойдем, то там позади находится водная преграда, на которой очень удобно удерживать оборону. Я более чем уверен, что врага там остановят", - добавил эксперт.

Ситуация на фронте остается сложной: важные новости

Накануне о ситуации на линии боестолкновения рассказали в ОСУВ "Хортица". Там отметили, что самым горячим остается Покровское направление. Также там добавили, что активные бои идут в Торецке и Часовом Яру.

Между тем журналисты CNN рассказали о тактике ведения боевых действий северокорейскими военными. Журналисты отмечают, что эта тактика граничит с самоубийством, хотя сами бойцы имеют хорошую физическую подготовку.

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