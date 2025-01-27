По словам Трегубова, на Покровском направлении враг впервые воюет по науке.

Российские оккупанты находятся на значительной части поселка Великая Новоселка Донецкой области, но подразделения ВСУ не попали в окружение, потому что успели отойти ближе к окраинам. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Во избежание окружения украинских сил в южной части населенного пункта, они оттуда были выведены. Украинские силы находятся на некоторых позициях в пределах населенного пункта, но это ближе к его окраине. Любые другие действия могли бы вызвать их окружение и ненужные потери среди украинских защитников. Поэтому по состоянию на сейчас россияне вошли в значительную часть населенного пункта, тогда как украинцы удерживают пени его рубежи, чтобы не враг не прошел дальше", - сказал Трегубов.

Он также рассказал, что на Покровское направление приходится почти половина боевых столкновений, которые вообще происходят на фронте.

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"Россияне пытаются малыми группами заходить и окружать город с западной стороны. Таким образом боестолкновений там очень и очень много. Другое дело, что россияне не идут на него в лоб. Если раньше россияне шли в лоб на населенные пункты, не считаясь с потерями так, будто бы людей у них безграничное количество, то сейчас они впервые начали воевать по науке. Не просто лобовыми волнами, а с попыткой обойти большой город и заставить украинские силы из него выйти. Именно это мы видим в Покровске", - сказал военный.

Кроме того, он рассказал, что россияне используют украинцев, которые не успели выехать из недавно оккупированных населенных пунктов, в качестве так называемых "верблюдов". В частности людей, ставших своеобразными заложниками, нагружают различными вещами, которые нужны захватчикам, и заставляют переносить их в нужное место. При этом такие "верблюды" невооружены, и в лучшем случае на них одевают бронежилеты.

Великая Новоселка сегодня - что происходит в поселке

Напомним, ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщал, что за населенный пункт Великая Новоселка продолжается бой. Говорилось, что украинские войска уничтожают россиян и технику. Военный тогда не стал уточнять, где именно это происходит, чтобы не ставить под угрозу операцию. Тогда же Трегубов опроверг информацию, распространенную россиянами, о том, что украинские войска якобы оказались в окружении в Великой Новоселке.

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