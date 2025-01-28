В Часовом Яру и Торецке идут городские бои, - 'Хортица'

Кроме того, Покровское направление остается одним из самых горячих. Там россияне оживили штурмы, в частности при поддержке бронетехники.

В городской застройке Часового Яра и Торецка Донецкой области продолжаются бои с российскими оккупантами, сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Отмечается, что враг при поддержке артиллерии продолжает штурмовать позиции на Краматорском и Торецком направлениях. Продолжаются тяжелые бои в городской застройке Часового Яра и Торецка. По укреплениям Сил обороны в Часовом Яру было осуществлено почти 140 артобстрелов, в Торецке - более 80.

Вблизи Белой Горы враг пытался атаковать при поддержке бронетехники. Украинские БПЛА уничтожили танк и БМП россиян, еще один танк и две ББМ повреждены.

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В направлении Щербиновки для доставки личного состава захватчики применяли автотехнику. Колонна из пяти автомобилей была уничтожена еще на подходе к рубежу выдвижения.

На Харьковском направлении Силы обороны успешно отражали вражеские атаки в Волчанске.

На Купянском направлении российские войска штурмовали украинские позиции вблизи Двуречной, Новой Кругляковки и Песчаного, а на Лиманском направлении враг атаковал в районах Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Тернов, Зеленой Долины, Заречного и Колодязов. Потерь позиций не допущено.

Безуспешными были наступательные действия армии РФ в районе Белогоровки - на Северском направлении.

В то же время в "Хортице" отметили, что покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения. Преимущественно без применения бронетехники враг вел наступательные действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Удачное, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Дачное и Улаклы.

Тяжелые бои продолжались в населенных пунктах Лисовка, Котлино, Зеленое, Надеевка, Шевченко и Янтарное.

Силы обороны наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

На Новопавловском направлении российская армия атаковала в Великой Новоселке и в районе Константинополя и Раздольного. Продолжаются тяжелые оборонительные бои.

Война в Украине - последние новости с фронта

Российские захватчики пытаются прорвать украинскую оборону на Краматорском и Торецком направлениях. Как рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка.

Тем временем появились сообщения о том, что войска КНДР отступили от линии фронта в Курской области. Sky News со ссылкой на украинских военных пишет, что северокорейские солдаты или делают выводы из ошибок, которые допустили во время первых столкновений с Силами обороны Украины, или занимаются лечением раненых, или ждут подкрепления.

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