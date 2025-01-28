Эти силы подготовлены по устаревшей программе, но войска Пхеньяна учатся современным реалиям и адаптируются.

Северокорейские военные, которые участвуют в войне России против Украины, применяют тактику, граничащую с самоубийством. Солдаты, оказавшись в тупике, взрывают гранаты, чтобы избежать плена, говорится в материале CNN.

Один из таких инцидентов зафиксирован на видео: раненый северокорейский солдат, лежа на земле, подорвал гранату возле своей головы, когда к нему приблизился украинский боец. Его последними словами были: "Генерал Ким Чен Ын".

"Они используют гранаты, а это означает, что они могут подорвать себя", - рассказывает командир 6-й ССО с позывным "Покемон". "Они идут в бой до последнего и не сдаются даже в безвыходных ситуациях".

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Устаревшая подготовка для современной войны

Несмотря на высокую дисциплину и физическую подготовку, северокорейские солдаты не приспособлены к реалиям современной боевой среды. "В лучшем случае они готовы к реалиям войны 1980 года", - отмечает "Покемон". Наибольшие трудности для них создают дроны, которые являются неотъемлемой частью войны в Украине.

Украинские спецназовцы рассказывают, что солдаты из Северной Кореи действуют по архаичным схемам, часто проводя массовые фронтальные атаки на одни и те же позиции, несмотря на большие потери.

Командир роты с позывным "Амур" отмечает, что северокорейские военные часто снимают бронежилеты и каски, чтобы быть легче и быстрее во время пехотных атак:

"Они очень маневренные, бегают и двигаются очень быстро. Их трудно поймать, особенно беспилотником".

Солдаты намеренно используют непрямые маршруты, чтобы запутать противника. Кроме того, они оставляют противотанковые мины на дорогах, чтобы замедлить передвижение украинских военных.

Минимальное снаряжение и поддельные документы

Среди вещей, найденных у погибших северокорейских солдат, украинские военные обнаружили минимальный набор для выживания: воду, боеприпасы, несколько гранат и минимум личных вещей. Наплечники часто содержат больше боеприпасов, чем еды или теплой одежды.

В вещах северокорейских военных были обнаружены поддельные российские документы. Один из них идентифицировал 29-летнего солдата, который якобы происходил из Тувы, региона России. Однако ДНК-тесты доказали, что эти военные - выходцы из Восточной Азии.

Среди найденных документов были заметки с обещаниями верности лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Эти записи содержали обещания проявить храбрость и высмеивание врага:

"Молот смерти в неизвестность и марионеточная свалка не за горами. Мы обладаем мощной силой, которая заставляет их дрожать от страха".

"Я продемонстрирую беспримерную храбрость в полной мере. Мир, смотри внимательно".

Украинские военные предполагают, что эти записки могли быть частью пропагандистской кампании, чтобы мотивировать солдат или обеспечить защиту их семей в случае гибели.

Тактика и потери

Несмотря на архаичную подготовку, северокорейские солдаты быстро адаптируются к реалиям современной войны. В одном из их инструктажей предлагалось использовать солдат как приманку для дронов:

"Когда дрон замечен... на расстоянии примерно 10-12 метров, один из трех должен его безоговорочно заманить, а двое других должны прицелиться и выстрелить".

Украинские спецназовцы также отмечают точность стрельбы северокорейских военных, которые сбивают дроны на расстоянии до 100 метров.

Северокорейские солдаты, по словам украинских военных, не берут пленных и часто прибегают к казням. Впрочем, их тактика приводит к значительным потерям, поскольку современное оружие и методы ведения войны Украины превосходят подготовку северокорейских войск.

Войска КНДР в Украине - важные новости

Ранее некоторые западные СМИ сообщили, что Северная Корея может прислать дополнительные силы в поддержку РФ. Отмечается, что это может произойти на фоне больших потерь северокорейских войск в Курской области.

В то же время Sky News отмечает, что северокорейские войска могли отступить от линии фронта. Журналисты считают, что бойцы КНДР либо делают выводы из ошибок, допущенных во время первых столкновений с Силами обороны Украины, либо занимаются лечением раненых, либо ждут подкрепления.

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