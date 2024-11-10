Такими атаками враг пытается ослабить противовоздушную и противоракетную оборону Украины, и в определенной степени ему это удается, говорит Варченко.

В последнее время российские оккупационные войска усилили атаки по украинским городам с использованием ударных дронов "Шахед". Это говорит о том, что им удалось наладить производство этих беспилотников.

Такое заявление в эфире телеканала FREEДОМ эксперт по вопросам нацбезопасности, военнослужащий Иван Варченко. Кроме того, наращивание атак может свидетельствовать о том, что россияне накапливают ракеты для массированных обстрелов в будущем.

"Россия наращивает удары по территории Украины прежде всего "Шахедами". Это позволяет сделать вывод, что там наладили собственное производство, и сейчас оно увеличивает количество выпускаемых "Шахедов". В сентябре в среднем запускалось 40-45 "Шахедов" в день, в октябре это число приблизилось к 70, и в ноябре, с начала месяца, цифра продолжает расти", – пояснил эксперт.

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Он обратил внимание на то, что уже около двух месяцев россияне значительно реже используют ракеты. Вероятно, враг накапливает ракетный потенциал, чтобы использовать его "в какой-то удобный для оккупантов день":

"Что это может быть за день? Когда они будут считать, что эффективность ударов будет самой высокой. Поэтому ежедневно нужно быть готовым к тому, что может быть нанесен массированный удар".

Эксперт добавил, что сейчас враг выпускает десятки "Шахедов" по Украине ежесуточно. Так враг пытается ослабить противоракетную и противовоздушную оборону нашего государства. В определенной степени россиянам это удается.

"Критично ли это сказывается на работе украинской ПВО? Это прежде всего анализ для наших военных специалистов, но можем точно сказать, что украинцы нашли менее дорогие способы противодействия этим "Шахедам", чем в 2022-2023 годах. Это не только классические и дорогие средства ПВО, ракеты, но и концентрированный огонь стрелкового оружия, а также другие средства. А готовность наших партнеров предоставлять нам соответствующие средства является условием, при котором мы сможем отражать атаки, которые Россия планирует, вероятно, с наступлением холодов", – констатировал Варченко.

Атаки "Шахедами" по Украине

Российские захватчики практически ежедневно терроризируют Украину ударными дронами. И если еще несколько недель назад это были преимущественно ночные атаки, сейчас враг запускает беспилотники и днем.

Стоит отметить, что россияне меняют свои дроны. С недавних пор они начали использовать термобарические боеприпасы в "Шахедах". Эксперты Defence Express отмечали, что когда речь идет об этих дронах, правила двух стен больше недостаточно для защиты.

Если нет возможности спуститься в укрытие, надо дополнительно позакрывать двери в комнатах. Из-за массового использования Россией новой, термобарической боевой части в дронах "Шахед", огненное облако (с температурой 2400-2600°C) от которой в момент взрыва заполняет всю квартиру полностью. Поэтому закрытые двери помогут создать "условное разделение помещений" и уменьшить распространение термобарической смеси.

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