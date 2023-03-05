Валерий Рябых отметил, что тактика россиян не сменилась со времен Второй мировой войны.

Вооруженные силы Украины для защиты страны от российских захватчиков используют методы мобильной обороны. Армия РФ в свою очередь забрасывает "пушечным мясом" в волнообразных атаках, как и во Второй мировой войны, что приводит к большим потерям среди оккупантов.

По словам военного эксперта Валерия Рябых, тактику россиян на Бахмутском направлении можно сравнить с операцией советских войск в Кенигсберге.

"В современной войне, кроме количества, решающее значение имеет и качество войск, прежде всего их вооружение, которое должно носить современный характер. Поскольку сегодня основной упор делается на высокоточное вооружение и ситуационную осведомленность. Россия здесь проиграет", - отметил Рябых в эфире телеканала FREEДОМ.

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При этом он напомнил полный разгром россиян на Угледарском направлении в конце января - начале февраля.

"Россияне пытались продолжать по старинке атаковать заранее подготовленные позиции украинских войск и, не учитывая особенности местности, поплатились тем, что за неделю боев было уничтожено до 160 единиц техники и две элитные бригады морской пехоты", - рассказал эксперт.

Кроме того, он указал, что потери российской армии в Украине будут расти с повышением уровня технологической оснащенности ВСУ, потому что современная война определяется технологическими возможностями сторон.

Потери россиян по состоянию на 5 марта - что известно

Украинские защитники отбили за сутки более 130 атак россиян на пяти направлениях - на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, где захватики сосредоточили свои силы.

При этом противник нанес шесть ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 65 обстрелов из РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре.

В свою очередь ВСУ по состоянию на 5 марта ликвидировали еще 930 человек. Таким образом, потери врага среди личного состава достигли 153 120 человек.

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