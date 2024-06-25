Если Запад не даст соответствующие ракеты и разрешения на их использование, придется дорабатывать свое оружие.

Если Запад ослабит свои ограничения на удары по РФ переданным оружием, Украина сможет уничтожать российские самолеты прямо на аэродромах. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

По его словам, помимо ракет ATACMS, дальность которых всего 300 километров, Украина может использовать ракеты Storm Shadow, которые способны бить уже на 500 км.

"Правда, есть еще одна ракета к истребителю F-16 – AGM-158 JASSM. Она может наносить удары на расстоянии до 900 километров. Это три категории ракет, которые могут предоставить нам союзники", – рассказал эксперт.

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Также Черник акцентировал, что Украина располагает и собственными ракетами Р-360 "Нептун". При соответствующих доработках их тоже можно использовать для глубоких ударов по агрессору.

"Думаю, что эти работы ведутся", - добавил он.

Аналитик отмечает, что при благоприятном сценарии даже одна ракета, которая прорвется через российскую систему ПВО, способна нанести значительный ущерб на военном аэродроме. По его словам, кассетная боеголовка может выбрасывать достаточное количество суббоеприпасов, чтобы накрыть осколками большую площадь и повредить множество самолетов одновременно.

"На высоте 50-70 метров от цели эта ракета раскрывается и в диаметре до нескольких сотен метров выбрасывает эти взрывающиеся "шарики". Таким образом образуется пелена обломков, несколько сотен тысяч обломков. Они рассекают все, что можно рассечь. А самолеты – это дюралюминий плюс чуть-чуть стали. То есть одной ракетой условно можно накрыть эскадрилью, около 12 самолетов", – поясняет он.

Ограничения на удары по РФ

Как писал УНИАН, в конце мая США разрешили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу. Позднее американские чиновники уточнили, что речь идет не только о районах рядом с Харьковской областью, но и рядом с Сумской.

При этом американцы оговаривали, что послабления не распространяются на ракеты. На днях пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер сделал весьма неконкретное заявление о том, что Украина может бить по РФ американским оружием на любое расстояние, если это необходимо для прямой обороны. При этом упоминались "ракеты большей дальности", хотя прямо не говорилось, о чем речь.

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