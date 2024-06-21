Вероятно, речь идет о ракетах ATACMS, которые до сих пор были под запретом для ударов по РФ.

Украинским военным разрешено использовать ракеты большей дальности, предоставленные США, для нанесения ударов по целям внутри России, а не только на линии фронта вблизи Харькова - если они действуют в порядке самообороны. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, которого цитирует AP.

По его словам, Россия ведет огонь по украинским целям из глубины своей территории, которую она считает "безопасной зоной".

"Поскольку мы видим, что эти силы проводят такие операции через границу, мы объяснили, что Украина может и имеет право открывать огонь в ответ, чтобы защитить себя", - сказал Райдер журналистам в четверг.

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В Пентагоне заявили, что дополнительные разрешения не являются новой политикой.

"Это не о географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, имеет смысл позволить Украине нанести удар по силам, которые наносят ей удар из-за рубежа", - сказал представитель армии майор Чарли Дитц.

Также он заверил, что украинцы могут использовать предоставленные системы противовоздушной обороны "чтобы снять российские самолеты с неба", даже если те находятся в российском воздушном пространстве, "если они собираются обстрелять украинское воздушное пространство".

Замечание УНИАН. Хотя пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер прямо не указал, что именно имеется в виду под "ракетами большей дальности", очевидно, речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS. В прошлом году Украина получила их с меньшим радиусом действия (160 км), а в этом году США предоставили версию с большей дальностью (300 км).

США ослабляют ограничения на удары по РФ

Как писал УНИАН, в конце мая США сняли запрет на применение предоставленного Украине американского оружия для ударов по территории РФ. Но тогда было прямо сказано, что это не касается ударов на дальнее расстояние и ударов с помощью тактических ракет ATACMS.

Позже в Белом доме уточнили, что бить россиян можно не только на границе с Харьковщиной, но также и на территориях, прилегающих к Сумской области.

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