Аналитики считают, что разрешение могло бы снизить риски для ВСУ от новых наступлений.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что США должны позволить Украине бить их оружием по военным целям на территории РФ без ограничений.

Как сообщается в новом отчете ISW, неоднозначная позиция Вашингтона ослабляет усилия ВСУ сдержать дальнейшие российские наступательные операции через северную границу Украины.

Так, директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер накануне заявил, что США позволили Украине бить по России не только для защиты Харькова от российских атак, но и для обороны других регионов. Одна Politico утверждает, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории России американским оружием, но исключительно в районе Харькова.

Видео дня

По оценке экспертов, эти два заявления позволяют предположить, что США применяют двусмысленный подход относительно разрешения на удары своим оружием по территории РФ. Отмечается, что это происходит на фоне сигналов о том, что Штаты открыты для расширения разрешений на другие районы, если оккупанты пойдут в наступление в других местах.

Аналитики напомнили предупреждения украинской стороны о том, что войска РФ накапливают силы в Курской и Брянской областях по ту сторону границы с Сумской областью. Даже ограниченная группировка в этом районе даст врагу возможность оттянуть некоторые силы ВСУ с других направлений.

В ISW отметили, что РФ может начать наступление в различных приграничных областях Украины, если будет уверенной, что сможет продолжать перебрасывать силы через границу, не подвергаясь опасности ударов ВСУ.

При таких условиях, украинские войска будут вынуждены обороняться от таких наступательных операций до того, как США предоставят четкое разрешение относительно ударов без привязки к Харьковщине.

Рост угрозы наступления на севере Украины потребует от ВСУ перераспределения имеющихся ресурсов для сдерживания или обороны. Это откроет для оккупантов возможности в других частях фронта, которыми они смогут воспользоваться.

Однако четкое осознание того, что Украина может использовать предоставленное США оружие против концентрации российских войск на территории страны-агрессора, вероятно, изменит расчеты российского командования относительно целесообразности таких показательных приготовлений.

Аналитики продолжают считать, что Штаты должны позволить Украине бить по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России.

Удары западным оружием по территории РФ

Как сообщал УНИАН, на фоне подготовки РФ новых наступлений на приграничные области Украины, ряд стран пересмотрел запрет на удары по российской территории западным оружием.

Германия разрешила Украине бить по России своим оружием, сообщил Der Spiegel. Канада и Финляндия также поддержали эту идею.

Норвегия считает, что Украина может использовать переданное западное вооружение для ударов по России.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо недавно сказал, что Киев сможет использовать многоцелевые истребители F-16 от Бельгии только на украинской территории.

В то же время США разрешили на носить "контрудары через границу", но не с ATACMS.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, нынешние разрешения являются лишь первыми шагами, которые в дальнейшем приведут к расширению списка объектов и территорий, по которым Украине позволят бить западным оружием. Эксперт спрогнозировал, что в ближайшее время Силы обороны могут ударить по скоплению врага в Белгородской и Курской областях, где россияне формируют свои группировки в 10-15 км от границы.

Вас также могут заинтересовать новости: