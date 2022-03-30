Также военный предположил, что отвод войск РФ на Киевском направлении может быть обманным маневром.

Отвод сил РФ из-под Киева вероятно свидетельствует о том, что их перебросят на другое направление, а мир в Европе будет невозможен, пока Владимир Путин остается при власти.

Такое заявление сделал отставной британский генерал, бывший заместитель командующего сил НАТО в Европе сэр Ричард Ширреф, сообщает BBC.

Ширреф сказал, что с подозрением воспринял заявления российского руководства о деэскалации в Киевской и Черниговской областях.

"Это почти наверняка признание, что попытка продвигаться на многих оперативных направлениях провалилась, и наиболее вероятно - предвестник концентрации сил в другом месте... Я бы не исключал определенный обманный маневр", - отметил эксгенерал.

Ширреф также сказал, что "пока Путин в Кремле - мир в Европе невозможен", добавив, что считает его "кровавым автократом".

По его словам, НАТО обязан позаботиться, чтобы противостояние между Россией и коллективным Западом оставалось "холодной, а не горячей войной", но это означает, что Альянсу нужно быть готовым к войне.

"Мы еще не видели такого наращивания сил НАТО, которое, по моему мнению, важно, если Альянс хочет сдержать какую-то дальнейшую агрессию", - отметил Ширреф.

Как сообщал УНИАН, британская разведка назвала две причины вывода российских войск из-под Киева. Как отмечается в отчете британской разведки, повторяющиеся неудачи россиян и успешные контратаки украинских войск почти наверняка означают, что российское наступление не достигло своей цели - окружить Киев. Во-вторых, очень вероятно, что Россия будет стремиться привлечь боевые силы с севера для своего наступления в Донецкой и Луганской областях на востоке.