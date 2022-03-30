Пресс-секретарь Путина сделал сразу несколько громких заявлений.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообщался с российской прессой насчет переговоров в Стамбуле. Он заявил, что вопрос Крыма подниматься не будет, а позиция РФ не меняется.

Реплики пресс-секретаря опубликовало издание "Медуза" в своем Telegram-канале.

По словам Пескова, Киев начал более четко формулировать свои требования, и это в РФ считают положительным фактором. В остальном российские власти не видят "чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов". Пресс-секретарь заявил, что в этом направлении предстоит еще "весьма и весьма" длительная работа.

На вопрос одного из журналистов о "Сталинграде на календаре" Песков заявил: "Ну, никаких сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. Это первое. А главное, что здесь не должно быть места эмоциям".

Как сообщил Песков, позиция российской стороны "хорошо известна", и она не менялась. О Крыме пресс-секретарь тоже высказался. По его словам, это российская территория.

"По нашей Конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий Российской Федерации, судьбы российских регионов. Это исключено" — добавил Песков.

Напомним, недавно глава украинской делегации на переговорах, нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, при каких условиях Украина подпишет мирный договор. Это может случиться только после полного отвода войск РФ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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