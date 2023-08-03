Все четыре ДРГ были обнаружены и уничтожены.

В течение июля 2023 года в полосе ответственности Северной оперативно-стратегической группировки войск были обнаружены и уничтожены четыре попытки проникновения на территорию Украины диверсионных разведывательных групп противника. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

Он отмечает, что это произошло на участке российско-украинской границы в пределах Черниговской и Сумской областей.

По его словам, оккупанты пробирались в темное время суток. "Однако это не помешало пограничникам на наблюдательных постах своевременно заметить диверсантов и открыть огонь на поражение", - подчеркнул Наев.

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При этом рассказал, что в мероприятиях противодействия ДРГ активное участие принимали также подразделения Сил территориальной обороны, Сил специальных операций, минометные расчеты, противодиверсионные резервы и спецназ Центра специальных операций "Альфа".

Наев сообщил, что на северном направлении продолжаются работы по совершенствованию системы видеонаблюдения, минированию возможных путей пересечения границы управляемыми противопехотными минами, а также обустройству минированных непроходимых лесных завалов.

Попытки пересечения границы российскими ДРГ - что известно

На севере российские диверсанты постоянно пытаются прорваться через украинскую границу, но пограничники удачно предотвращают атаки.

Последняя попытка прорыва состоялась 1 августа. Как сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев, в Черниговской области пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника.

Тогда пограничники заметили четырех вооруженных лиц с помощью тепловизоров и открыли огонь на поражение, что заставило врага отойти назад.

Также ранее сообщалось, что на северной границе Украины планируют усилить защиту в связи с переброской боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

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