В ведомстве пообещали, что врага ждут неприятные сюрпризы.

На северной границе Украины планируют усилить защиту в связи с переброской боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларусь.

Речь идет как о военных, так и об информационных угрозах, сообщает Служба безопасности Украины. Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев и начальник Кибердепартамента СБУ Илья Витюк провели встречу, на которой обсудили вероятные угрозы на севере Украины.

"Сотрудники Службы безопасности также владеют информацией о работе подконтрольных ЧВК хакерских группировок, "фабрик троллей" и пропагандистских медиа, которые враг активно использует для информационных и кибератак против нашего государства. Поэтому, особое внимание во время встречи обратили на усиление устойчивости сил обороны Украины к современным киберугрозам и повышение медиаграмотности населения приграничных областей", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Витюк и Наев определили шаги для противодействия вражеским беспилотникам по использованию киберзасобов и уничтожению российских средств РЭБ и РЕР.

"Подразделения СБУ и ВСУ уже имеют достаточно опыта в противодействии военным, кибер и информационным угрозам государству. Поэтому врага ждут лишь неприятные сюрпризы", - подытожили в ведомстве.

"Вагнер" в Беларуси и опасность для Украины

В ГНСУ заявили, что сейчас на территории Беларуси находятся чуть более пяти тысяч российских наемников, но они находятся на значительном расстоянии от границы с Украиной. Наряду с украинско-белорусской границей не фиксируется перемещение ни техники, ни личного состава каких-либо вражеских подразделений.

Сегодня, 28 июля, на базу Цель приехала уже 13-я колонна "Вагнера". В колонне боевиков насчитывается минимум 80 единиц автомобильной техники: бронеавтомобили "Щука" ("Чекан"), бензовозы, ПАЗ, автобусы, камазы тентованные и бортовые, фуры и Уралы, пикапы и легковые авто, несколько тралов, грузовик с манипулятором и буханки.

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