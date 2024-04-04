Кроме того, оккупанты укрепили защиту Крымского моста.

В украинской разведке прокомментировали строительство Россией железной дороги в Крым, отметив, что следят за этим и будут "корректировать" план оккупантов.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Единых новостей. Он отметил в частности о важности этого проекта для россиян, потому что речь идет об обеспечении военных поставок, с которыми сейчас уже не способен справиться Керченский мост.

"Мы уже слышали официальные сообщения и Украина подтверждала это - о строительстве железной дороги в Крым. Вместе с тем, только с точки зрения военного снабжения и, в частности, после успешных действий Украины в этом направлении, моста мало. Но как символ, Керченский мост действительно для Путина остается чрезвычайно важным. И для рашизма в целом. Российская диктатура во многом строится на таких бессмысленных, дорогих и часто кровавых символах", - отметил Юсов.

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По его словам, строительство железной дороги в Крым уже на "серьезном этапе", но "планы от жизни отличаются". "Через несколько месяцев можем увидеть резльтат (строительства этой железной дороги). Но ничего нового здесь нет. Украина видит это и соответствующим образом готовится. Идет речь об исключительно о военном снабжении. Это одноколейка. Они так планируют. Но планы от жизни отличаются и конечно украинские силы безопасности и обороны будут эти планы корректировать... Услышим, увидим", - прокомментировал Юсов.

Относительно Керченского моста он также сказал, что анонсировать ничего не будет, но "инциденты" на этом незаконном сооружении, которое используется оккупантами в военных целях, были и понятно, что "украинские силы безопасности и обороны безусловно продолжат свою работу в направлении освобождения и деоккупации территории, обезвреживания военных объектов и целей противника".

Юсов отметил, что оккупанты укрепили оборону данного объекта, как и других объектов в Крыму, в частности, кораблей от атак украинских морских дронов, но все это учитывается украинскими силами.

"Мы регулярно знаем, что рапортуют, что все необходимые меры приняты, что такого больше никогда не повторится. Но потом проходит время и мы видим, что очередной российский корабль уничтожен, или другие объекты. Это означает, что работа продолжается. Впрочем, нельзя недооценивать врага. Они пробуют, и есть значительное усиление и противовоздушной, и противоракетной обороны... Но действия украинских сил безопасности и обороны носят нелинейный, неповторяющийся характер. Поэтому безусловно все эти меры врага также учитываются", - подчеркнул Юсов.

Россия строит железную дорогу: что известно

Как сообщал УНИАН, на днях глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что Российская Федерация уже более года строит железную дорогу на временно оккупированные территории Украины в направлении Крыма, этот процесс почти завершен.

Он подчеркнул, что это может стать проблемой для нас, однако выразил надежду, что "с этой железной дорогой мы как-то справимся, в этом у всех есть опыт".

В ноябре 2023 года гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий заявил о строительстве железной дороги из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск в Крым. По его словам, якобы это обезопасит движение от обстрелов ВСУ.

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