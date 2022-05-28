Вещи дрейфовали в море после затопления крейсера.

Музейные экспонаты украинских сил обороны дополнят спасательный круг и световой буй с затопленного российского крейсера "Москва".

Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

По его словам, в руки пограничников отряда морской охраны на днях попали спасательный круг и световой буй с крейсера-утопленника "Москва", которые передали неравнодушные моряки.

"После встречи недофлагмана ЧФ РФ с Нептуном вещи дрейфовали в открытом море. Была "Москва" – теперь нет. От нее остались лишь вот такие приятные воспоминания", - отметил Дейнеко.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля украинские военные попали в русский крейсер "Москва" из противокорабельной ракетной системы "Нептун", нанеся ему серьезные повреждения. Позже в России подтвердили, что крейсер "Москва" затонул во время буксировки в порт.

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