Воины использовали противотанковый ракетный комплекс украинского производства.

Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили три единицы техники российских оккупантов.

Мощным видео поделилось командование ДШВ ВСУ.

Отмечается, что сегодня, на одном из направлений, мобильным расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожено три единицы российской бронетанковой техники.

"Рожденные побеждать!",- таков девиз нашей славной бригады", - подчеркнул командир противотанкового подразделения.

Ранее УНИАН делился видео, на котором украинские военные разбили огромную колонну оккупантов возле Изюма. Также предлагали насладиться кадрами, как на Харьковщине ВСУ сбили британской ракетой Starstreak российский БПЛА.

Россияне платят своей жизнью за вторжение в мирную Украину. По состоянию на 10 апреля, украинские бойцы превратили в удобрение уже около 19,3 тысячи человек.

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