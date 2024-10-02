Запад не дал Украине возможности разрушить потенциал РФ на ее собственной территории, и это сказывается на фронте.

Падение Угледара не изменит ход войны, но эта потеря иллюстрирует общее ухудшение ситуации для Украины. В том числе и из-за "твердых красных линий Запада", пишет Apnews со ссылкой на мнения военных чиновников и аналитиков.

Издание отмечает, что оккупация Угледара стала лишь одним из многочисленных тактических достижений россиян в этом году, который начался с захвата Авдеевки.

"Падение Угледара - это микрокосм затруднительного положения Украины в этой главе почти трехлетней войны. Оно отражает отказ США предоставить Украине разрешение на нанесение ударов по целям в глубине территории России, не давая Киеву снизить возможности Москвы", - говорится в публикации.

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Издание отмечает, что доминирование России в небе дает ей возможность совершенствовать свои планирующие авиабомбы, на которые Украина не имеет эффективного ответа. И это накладывается на трудности с мобилизацией, из-за чего на фронте не хватает солдат.

"Основная тактика (россиян) заключалась в том, чтобы окружить нас с флангов, и они делали это постоянно в течение шести-семи месяцев постоянными атаками с воздуха - благодаря этой тактике они успели исчерпать наши ресурсы, потому что мы не имеем столько как у них", - рассказал Арсений Прилипка, руководитель пресс-службы 72-й бригады, которая с августа 2022 года защищала Угледар.

Как пишет Apnews, Россия выпускает в среднем около 120 авиационных бомб в день, примерно 3000 в месяц. Украина добивалась зеленого света от США на глубокие удары по РФ, но так его и не получила. Так что российские аэродромы, откуда взлетают самолеты с этими бомбами, а также склады этих бомб остаются в безопасности.

"Мы не можем изменить динамику, а россияне давят", - сказал Павел Нарожный, основатель некоммерческой компании Reactive Post, которая поставляет запчасти для артиллерии.

Месяц за месяцем постоянных атак в конце концов россияне смогли разорвать украинскую оборону. Угледар имел тактическое значение, поскольку находился на высоте, однако он не был логистическим центром для ВСУ.

Следующим шагом российских войск будет вытеснение украинских войск из соседнего города Курахово.

"Эта линия взаимосвязана, и противник не сможет зайти в Покровск и приблизиться к Покровску, если не сможет выбить наши войска из Курахово. Иначе (россияне) обнажили бы свои фронты во фланги и получили бы серьезный удар в бок", - сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко.

Битва за Угледар: последние новости

Как писал УНИАН, 2 октября ВСУ подтвердили выход защитников из города Угледар. Этому предшествовали несколько недель ожесточенных боев, в ходе которых оккупантам удалось охватить город с флангов.

Некоторые наблюдатели говорят, что захват Угледара даст россиянам дополнительное преимущество. Теперь оккупанты получили высотные жилые дома на возвышенной равнине посреди ровных полей. Кроме того, город расположен всего в нескольких километрах от контролируемой Россией железной дороги из Донецка в Крым, которая выступает для Кремля альтернативой Крымскому мосту.

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