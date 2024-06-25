С Россией нельзя договариваться дипломатическим путем, считает Черник.

Вернуть оккупированные украинские территории, которые сейчас находятся под контрролем РФ, можно только силой и военным путем, никаких дипломатических путей не существует, заявил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник в комментарии 24 каналу.

"Однако есть сложный вопрос - как отвоевать Донбасс. Дело в том, что, например, Крым в военном смысле не так сложно отбить. Его можно "задушить". Для этого надо потопить Крымский мост и грузовые суда, которые могут довозить в Крым все, что нужно врагу. Если пробиться в Северное Приазовье, "задушить" ракетами AGM-158 JASSM, или F-16 сбивать все, что туда движется - не так уж и сложно их "додушить". Так можно дойти до старой линии разграничения", - сказал Черник, комментируя слова главы ГУР Кирилла Буданова о возвращении полуострова.

В то же время он отметил, что с Мариуполем там не пройдет, а с Донбассом будет еще сложнее. Для этого, чтобы это реализовать, нужно все рационально осмыслить.

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"Начался ли путь выхода из этой фазы боевых действий? Я очень корректно выражаюсь - с этой фазы боевых действий точно начался. Это - так называемая Швейцария. Будет второй раунд на осень. Рано или поздно найдут формулу приостановления, 100%", - подчеркнул полковник запаса.

Также Черник подчеркнул, что полноценно война закончится только тогда, когда Россия рухнет как государство. По его словам, это произойдет не быстро, но точно будет в историческом будущем.

Интервью Буданова - ключевые заявления

Как ранее писал УНИАН, во время своего интервью западным СМИ Буданов заявил, что война не повлияет на РФ, пока она локализована в Украине. Именно поэтому, войну нужно переносить на территорию врага.

Кроме того, разведчик оценил ситуацию на фронте. По его словам, ВСУ сделают все возможное, чтобы России не удалось прорвать восточный фронт, а такая напряженная ситуация продлится еще около месяца.

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