По словам главы ГУР, ВСУ сделают все возможное, чтобы России не удалось прорвать восточный фронт.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуация на фронте сейчас достаточно сложная. По его словам, она будет оставаться такой как минимум месяц.

"Хорошая новость заключается в том, что никакого Армагеддона не будет. Плохая новость заключается в том, что ситуация достаточно сложная. Она будет оставаться такой как минимум месяц, и легче не станет", - отметил он в интервью для The Philadelphia Inquirer.

Известно, что с начала полномасштабной войны Россия пытается взять под контроль весь восточный Донбасс, однако Буданов отметил, что Украина сделает все возможное, чтобы не допустить этого.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить этого и свести к минимуму успехи России", - подчеркнул главный разведчик Украины.

Также у Буданова спросили, сможет ли Украина удержать Часов Яр, однако он воздержался от ответа.

Журналист издания напомнил, что когда он посещал район Часового Яра, то ситуация была не лучшей, ведь среди военных царило плохое настроение из-за многих потерянных жизней в результате недостаточного количества снарядов, пока Конгресс США задерживал решение о предоставлении дополнительной помощи.

Однако теперь артиллерийские снаряды начинают поступать из США и Европы. Буданов отметил, что поставки вооружения происходят быстрее, чем раньше.

"Безусловно, поставки оружия происходят быстрее, чем это было несколько месяцев назад, но потребности Украины очень высоки, поэтому для нас было стратегически важно возобновить поставки. Однако остается вопрос объемов", - подчеркнул глава ГУР.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты захватили Новоалександровку в Донецкой области. Сейчас они пытаются закрепиться на западных окраинах села.

В свою очередь бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что украинские военные смогут начать контрнаступление в конце лета - начале осени. По его словам, для этого необходимы благоприятные условия на поле боя.

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