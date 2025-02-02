При этом он осторожно детализировал, что ставить точку в этом вопросе рано.

Говорить об окончательном выводе северокорейских солдат с передовой в Курской области РФ пока рано.

Такое мнение высказал эксперт по Северной Корее Фредерик Шпор в комментарии изданию BILD. "Окончательно судить о выводе войск пока рано. Но ясно одно: Ким не может позволить себе слишком большие потери, чтобы не оказаться под давлением внутри своей страны", - объяснил Шпор.

Он допустил, что если потери окажутся чрезмерными, в будущем правитель Северной Кореи Ким Чен Ын может ограничиться только поставками оружия России.

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Однако, как отметл эксперт, проблема в том, что населению КНДР никто ничего не сообщил об отправке войск в другую страну. "Государственные СМИ Северной Кореи не сообщали, что их солдаты на войне в России. Теперь перед режимом стоит сложный вопрос: как объяснить огромные потери народу и семьям погибших? Любая нестабильность внутри страны крайне нежелательна для Кима", - сказал Шпор.

Северокорейские солдаты на войне в Курской области

В конце января стало известно, что северокорейские солдаты, которые воевали в Курской области, некоторое время назад были выведены оттуда.

31 января председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что, если северокорейские войска отвели от линии фронта, то сейчас они, вероятно, передают свой опыт солдатам, которые не воевали на территории Курской области. Он также добавил, что не стоит надеяться на то, что северокорейские войска полностью и навсегда исчезнут с фронта российско-украинской войны.

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